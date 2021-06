My Hero Academia 5: i fan emozionati per l'arrivo della saga dedicata ai Villain

Inoltre gli eventi attorno ai quali si costituirà questo peculiare arco narrativo, serviranno come base per una delle battaglie più rilevanti della storia di Midoriya e compagni, che molto probabilmente vedremo solo nella sesta stagione. Tale insieme di fattori ha contribuito a rendere incredibilmente attesa la saga in questione, come potete vedere dai diversi post riportati in calce, ricchi di entusiasmo e grandi aspettative .

I’m SO excited to see the villains again UGH 🥺 I’ll at this point literally pay someone to send me a pic of Shigaraki. #ItsBeenTooLong #MHA #MVA https://t.co/u67qsU3xtD — TheyWontLetMeBreathe (@teagan_marie_x) June 5, 2021

MY VILLAIN ACADEMIA IS AROUND THE CORNER ITS ALMOST TIME https://t.co/rYL5A6J36S pic.twitter.com/Ct4Jrpems6 — EVEN PANDAS CRY (@airforcedeku) June 5, 2021

Season 5 of My Hero Academia has been lackluster so far. They better do the My Villain Academia arc justice — Black Bruce Wayne (@yaBoi_Dex) June 5, 2021

I can’t wait for my villain academia pic.twitter.com/T6iFZDunHZ — Shinobi Rouge Ninja (@CyberSoldier0) June 5, 2021

MY VILLAIN ACADEMIA ARC NEXT WOOOHOOOOOOOOOO — ˗ˏˋnasy⁷ˎˊ˗ ia (@J00NSBAE) June 5, 2021

my villain academia gets closer and closer everyday…. — ً (@reiwrId) June 5, 2021

thinking of creating another account because i will go absolutely feral when bnha starts my villain academia in two weeks — jasmine // dying from shigaraki brain rot (@SaturnzPeachy) June 5, 2021