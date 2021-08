My Hero Academia 5, un fedele alleato di All For One entra in campo: una nuova missione

La quinta stagione dell'anime di My Hero Academia si trova nel bel mezzo di uno spettacolare arco narrativo incentrato su Tomura Shigaraki, leader dell'Unione dei Villain che sta cercando in tutti i modi di diventare il successore del suo maestro All For One, sconfitto in precedenza da All Might.

Nonostante sia stato catturato e portato in una prigione di massima sicurezza, il Tartaro, All For One continua a tessere la sua tela. Difatti, nel corso di My Hero Academia 5x20 scopriamo che il suo più fidato alleato è ora al servizio di Tomura Shigaraki, erede della volontà del leader supremo dei Villain. Prima di potersi fidare totalmente di lui, però, il Dottor Garaki, scienziato a cui si devono gli esperimenti sui Nomu, lo mette alla prova.



L'episodio 108 dell'adattamento anime vede il misterioso scienziato affidare una particolare missione a Shigaraki. Lui e i suoi sottoposti devono riuscire a sconfiggere Gigantomachia, gigantesca guardia del corpo di All For One che è in cerca di un nuovo padrone.

Il Dottor Garaki è attualmente al lavoro su dei Nomu ancora più forti, un esercito di High-End, ma è ancora incerto sul collaborare con Shigaraki o meno. Quando però il discepolo di All For One gli rivela il suo desiderio, lo scienziato decide di mettersi al suo servizio.

Attraverso le sue conoscenze scientifiche, Garaki promette di donare più potere al giovane leader dell'Unione, che però deve prima dimostrare di essere più forte di Gigantomachia. Cosa ne pensate dei due vecchi alleati di All For One? Saranno decisivi nella lotta contro la Hero Society? Vi lasciamo a un'anteprima su My Hero Academia 5x21.