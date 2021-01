My Hero Academia 5: un fiammeggiante poster presenta gli eroi principali

Sono passati diversi anni dall'esordio in TV di My Hero Academia. Studio BONES, basandosi sull'omonima opera di Kohei Horikoshi, ha presentato un prodotto accattivante e che ha confermato la propria popolarità con ben quattro stagioni. Ma la storia di Midoriya non si è di certo fermata dato che ad aprile arriverà My Hero Academia 5.

Ormai anticipata da qualche trailer e varie locandine, l'esordio di My Hero Academia 5 si avvicina sempre di più e per questo la produzione dell'anime e la rivista Weekly Shonen Jump fanno il possibile per pubblicizzarlo e creare tanta attesa verso i prossimi episodi. Poco tempo fa, è stata divulgata una key visual con Midoriya e gli altri giovani eroi della 1-A.

Stavolta invece My Hero Academia 5 si concentra sugli eroi più potenti in un altro poster inedito, che si può vedere nel tweet in basso. I personaggi scelti per la nuova key visual sono Endeavor, Hawks, Eraserhead e All Might, ognuno con una propria frase:

All Might: ci sono così tante cose che devo proteggere, non posso perdere;

Eraserhead: io osserverò. Se lo facciamo, dobbiamo scegliere il giusto modo di fare;

Endeavor: incrementerò le mie fiamme! Di più! Plus Ultra!;

Hawks: ti porterò più avanti, No.1!;

Anche i professionisti saranno fondamentali per la prossima stagione, insieme ai giovani studenti della Yuei.