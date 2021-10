My Hero Academia 5: Nel finale di stagione Ashido si è ispirata a Kirishima

Si è recentemente conclusa la quinta stagione di My Hero Academia: i numerosi fan della storia scritta da Kohei Horikoshi hanno quindi discusso di una particolare scena con protagonisti Mina Ashido e Kirishima.

Le vicende andate in onda durante la quinta stagione di My Hero Academia avranno delle importanti conseguenze sul futuro dello show: oltre a seguire la storia di Deku e degli altri, la nuova parte dell'anime ci ha permesso di scoprire altri dettagli sugli altri alleati di Midoriya, tra cui la famosa Mina Ashido. Durante l'episodio conclusivo della quinta parte, la famosa supereroina ha mostrato per la prima volta una nuova tecnica, che ha soprannominato "Acid Man": grazie al suo Quirk riesce a ricoprirsi completamente dell'acido che fuoriesce dal suo corpo, diventando praticamente invulnerabile.

Durante una conversazione con Kirishima, Mina Ashido ha confessato a Red Riot di essersi ispirata ad una sua tecnica, in particolare quella che ha usato durante il suo scontro con gli alleati di Overhaul. I numerosi appassionati di My Hero Academia sono quindi in attesa di vedere in azione la nuova mossa di Mina, in particolare contro i potenti avversari che gli alunni del Liceo Yuei dovranno affrontare. Per finire vi segnaliamo questo cosplay dedicato ad All Might di My Hero Academia.