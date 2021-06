My Hero Academia 5: finisce l'arco dell'allenamento congiunto, chi avrà vinto?

La quinta stagione dell'anime di My Hero Academia si è incentrata sull'arco narrativo dell'allenamento congiunto tra le classi 1-A e 1-B, conclusosi con la pubblicazione dell'undicesimo episodio, disponibile su Crunchyroll. La battaglia finale si è rivelata particolarmente intensa, con anche qualche inaspettata sorpresa riguardante Midoriya.

Le battute finali della scorsa puntata avevano mostrato una certa difficoltà da parte di Deku nel gestire il Quirk Blackwhip, appartenente al quinto possessore dell'One For All. Terrorizzato nel poter gravemente ferire i suoi compagni, il protagonista è riuscito a riprendere in mano la situazione unicamente grazie all'intervento di Ochaco e Shinso, capitano della squadra avversaria. Realizzando di poter riuscire a gestire bene i suoi poteri solo dopo aver raggiunto la massima padronanza del suo Quirk, Midoriya cerca in ogni modo di aiutare i propri compagni a vincere.

Lui, Ochaco, Mineta e Ashida sono riusciti a guadagnare la vittoria dopo aver catturato Monoma, ed essersi concentrati in scontri diretti con i loro avversari. Deku è stato in grado di atterrare Shinso nel corso del loro tanto atteso rematch, evitando di essere colpito dal pericoloso Quirk Lavaggio del Cervello. Gli studenti della sezione A hanno vinto, mostrando quanto i duri allenamenti, e le pericolose minacce affrontate nel corso della serie, li abbiano fatti diventare i giovani Heroes più promettenti del liceo Yuei. Avete visto l'ultimo episodio? Cosa vi aspettate dal seguito dell'anime? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che Bakugo ha ottenuto un esplosivo cosplay al femminile, e vi lasciamo allo sketch dedicato a Himiko Toga condiviso da Kohei Horikoshi.