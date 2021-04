My Hero Academia 5: fiume di azione negli episodi 6 e 7

Da ormai diverse settimane My Hero Academia 5 è approdato sul piccolo schermo proponendo l'adattamento anime della Saga dell'Allenamento Congiunto. Ad ogni modo, gli episodi non mancheranno di azione dal momento che le prossime puntate saranno dedicate a tanti combattimenti con altrettanti personaggi.

Attraverso questo arco narrativo, Kohei Horikoshi vuole approfittarne per mostrare i miglioramenti della Classe 1-A e 1-B e concedere loro l'occasione di misurarsi per affinare le proprie abilità. Lo scorso episodio, che potete recuperare anche nella nostra Recensione della 5x04 di My Hero Academia, ha già permesso agli spettatori di ammirare la capacità di Tsuyu di ostacolare i piani degli avversari ma soprattutto il talento di Shinso, nettamente migliorato rispetto alle passate stagioni.

Ad ogni modo, le prossime puntate saranno all'insegna dei combattimenti come potete notare dalla sinossi degli episodi 6 e 7 che qui seguono:

Episodio 94 (5x06), in onda il 1 maggio, intitolato " Volgi il tuo sguardo verso il futuro ": "Inizia la seconda battaglia! Kuroiro mette all'angolo Yaoyorozu e gli altri, ma ecco che all'improvviso tutto si riempie di funghi grazie al quirk di Komori""

": "Inizia la seconda battaglia! Kuroiro mette all'angolo Yaoyorozu e gli altri, ma ecco che all'improvviso tutto si riempie di funghi grazie al quirk di Komori"" Episodio 95 (5x07), in onda l'8 maggio, intitolato "La battaglia del 3° round": "Durante la pausa, All Might chiama Izuku per avvertirlo dei poteri di Shinso in occasione della 5a battaglia che li vedrà protagonisti."

Tanta azione dunque ci aspetta da qui ai prossimi episodi, anche se tutte le attenzioni sono già rivolte allo scontro tra Izuku e Shinso. E voi, invece, cosa ne pensate delle prossime puntate, che aspettative avete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.