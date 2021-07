My Hero Academia 5: la follia di Toga sta per tornare, eccola nel nuovo character visual

Dopo tanta attesa finalmente ci siamo: al termine del prossimo episodio della Stagione 5 di My Hero Academia, che sarà un anime original, i villain conquisteranno la scena. Il prossimo arco narrativo, infatti, sarà dedicato esclusivamente all'Unione dei Villain e alla follia omicida dei suo membri. Ecco, in anteprima, Himiko Toga.

L'episodio 105 dell'adattamento anime darà il via a My Villain Academia, che nel manga precede l'arco dell'Agenzia di Endeavor. In attesa del ritorno in azione di Tomura Shigaraki e dei suoi uomini, il campo viene preparato da un character visual che permette ai fan di osservare in anteprima Himiko Toga, la folle villain tanto amata dalla community.

Gli eventi della prossima saga sono stati brevemente introdotti da Hawks, che, infiltrato nell'Unione dei Villain, ha scoperto il piano che gli antagonisti stanno per mettere in atto. Tra quattro mesi, il gruppo guidato da Shigaraki scatenerà un folle attacco contro la società degli eroi.

Per "ammazzare" l'attesa, l'utente Twitter @Atsushi101X jha condiviso il character visual di Toga, che in My Villain Academia sfoggerà un look leggermente rinnovato. Come sempre, la dolce, pazza criminale, indosserà una divisa scolastica. Armata con piccoli e affilatissimi coltelli, andrà alla ricerca di sangue: Deku e Ochaco saranno i suoi obiettivi?

Ammiriamola in questo cosplay di My Villain Academia. Ecco anche Shigaraki e Dabi in altri character visual di My Hero Academia 5.