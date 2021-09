My Hero Academia 5, la furia di Shigaraki: un Quirk in costante evoluzione

Con la battaglia tra Shigaraki e Ri-Destro giunta al termine, My Hero Academia Stagione 5 sta per chiudere i battenti. Questo violentissimo scontro, però, lascia la Hero Society con il fiato sospeso: il futuro potrebbe essere terribile, l'allievo potrebbe stare per superare il maestro.

Con il gran finale alle porte, My Villain Academia ha portato i suoi principali protagonisti a una progressiva escalation. I componenti dell'Unione dei Villain, infatti, non sono più gli sprovveduti che attaccarono inconsciamente il Liceo Yuei durante la Stagione 1, ma degli abili combattenti la cui esperienza è stata forgiata nel corso di una lunga, terribile guerra.

Durante gli scontri con l'Armata di Liberazione dei Superpoteri, Himiko Toga, Twice, Spinner e gli altri sono riusciti a spingersi oltre i propri limiti accettando il proprio passato. Quello che però ha compiuto i progressi maggiori è il leader dell'Unione, Tomura Shigaraki.

Nelle fasi iniziali di My Villain Academia, Shigaraki si è confrontato con Gigantomachia, sottoposto più fidato di All For One che non lo accetta come suo nuovo padrone. Per sfuggire alla potenza del colosso, Tomura ha partecipato a uno scontro senza fine in cui praticamente non ha chiuso occhio per giorni interi.

Questo "addestramento" speciale, però, ha permesso al leader dell'Unione dei Villain di confrontarsi ad armi pari con Ri-Destro e il suo esercito. Durante i combattimenti a Deika, infatti, abbiamo visto come il suo Quirk: Decay ora si propaghi tra le vittime, senza il bisogno di toccare ogni suo singolo avversario. Inoltre, dopo aver recuperato i ricordi sul passato e aver spezzato ogni legame con esso, Tomura ha ottenuto un nuovo power-up.

Nel corso della battaglia con Ri-Destro, l'agilità e i riflessi di Shigaraki crescono a dismisura, e il Decadimento subisce una nuova evoluzione. Per attivare il Quirk, ora, Shigaraki non ha più bisogno di toccare la sua vittima con tutte e cinque le dita.

Fin dove si spingerà Shigaraki? Riuscirà, un giorno, a superare il suo maestro All For One? Vi lasciamo, infine, alle sue origini raccontate in My Hero Academia 5x24.