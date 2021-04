My Hero Academia 5: un giovane All Might muove i suoi primi eroici passi

La quinta stagione animata di My Hero Academia ha colto l'occasione per tuffarsi nel passato di All Might con una scena commovente ed emozionante. A inizio serie abbiamo visto Izuku Midoriya ereditare il One For All proprio dal sorridente Simbolo della Pace, ma lui, invece, come e da chi lo ha ricevuto?

Il potentissimo Quirk riserba ancora moltissimi misteri, sia per noi spettatori che Midoriya stesso. Ritrovandosi a discutere con i precedenti detentori di One For All, in particolare Nana Shimura e il primo possessore, rispettivamente nonna di Shigaraki e fratello di All For One, Izuku non sfama la sua fame di conoscenza e si rivolge al suo maestro per approfondire la questione.

Durante la conversazione con il giovane Midoriya, All Might, ora semplicemente Toshoniri Yagi, rivive un ricordo dei suoi primi giorni da professionista. Esattamente come Deku, anche All Might, dopo aver ricevuto in eredità il One For All da Nana Shimura, si poneva numerose domande sul vero significato di questo potere e cosa significasse essere un leader per la società degli eroi.

Nel corso della sua carriera, All Might è riuscito ad arginare la questione con un sorriso smagliante, ma, seppur sia riuscito a fermare momentaneamente la minaccia di All For One, ora rinchiuso nella prigione del Tartaro, a quanto pare non è bastato per sradicare i villain.

Attualmente, All Might ha perso la totalità del suo Quirk e per combattere il crimine non gli resta che continuare a insegnare ai suoi studenti i valori che ha insegnato durante il suo percorso. Vi piacerebbe vedere una serie spin-off completamente incentrata sul passato di All Might?

Nel frattempo, My Hero Academia 5x03 è arrivato su Crunchyroll! Comincia lo scontro con la 1-B nelle immagini di My Hero Academia.