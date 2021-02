My Hero Academia: ecco 5 giovani personaggi che erano contrari ad usare i loro Quirk

Kohei Horikoshi ha inserito moltissimi personaggi nel corso della storia di Izuku Midoriya raccontata nella serie My Hero Academia, mostrando un'infinità di capacità e Quirk più o meno stravaganti, con conseguenze discutibili in alcuni casi, che hanno spinto quattro giovani Hero e un Villain a rifiutarli, almeno inizialmente.

Al primo posto di questa breve classifica troviamo Shoto Todoroki, il cui Quirk Mezzo Ghiaccio e Mezzo Fuoco, rappresenta il massimo e perfetto equilibrio ottenibile dall'unione dei poteri dei suoi genitori, Enji e Rei Todoroki. Nonostante Shoto sia potenzialmente uno dei migliori Hero dello Yuei, sin da piccolo e fino alle significative parole di Deku durante il Festival Sportivo dell'Accademia, si è sempre rifiutato di usare la parte del potere legata al fuoco, perché rappresentata dal suo iroso e anaffettivo padre.

Eijiro Kirishima non sopportava il suo potere, chiamato Indurimento, sin da piccolo, perché lo giudicava noioso e troppo difensivo a differenza di quelli posseduti dai suoi compagni, che apparivano più divertenti e spettacolari. Tuttavia dopo aver visto Mina Ashido in azione, Kirishima ha cambiato idea, impegnandosi a diventare un vero Hero, e lasciandosi alle spalle quelle sensazioni negative.

Successivamente troviamo Yuga Aoyama con il suo Navel Laser. Il rifiuto nei confronti di un Quirk apparentemente molto potente, deriva dai dolori allo stomaco, e dalla debolezza che Yuga provava da bambino subito dopo averlo usato. Fortunatamente col passare del tempo, e dopo intensi allenamenti, Aoyama ha acquisito più fiducia e resistenza, grazie soprattutto ad una speciale cintura che gli permette di canalizzare e rendere più accurato il raggio.

Il quarto ed ultimo Hero di questa lista è Hitoshi Shinso, che ha più volte fallito la qualificazione alle classi 1-A e 1-B, e non si trovava a suo agio nell'utilizzare il Quirk Lavaggio di Cervello, percepito in maniera pressoché negativa dagli altri studenti. Guidato da una grande forza di volontà Shinso è tra i personaggi che torneranno nella quinta stagione dell'anime, e mostrerà di essere degno di divenire un vero Hero quanto i suoi compagni.

Infine troviamo Twice, unico Villain della classifica. Jin Bubaigawara ha vissuto un'esistenza misera, che lo ha portato ad entrare nell'Unione dei Villain solo per sentirsi parte di qualcosa, e allontanarsi dalla solitudine interrotta soltanto qualche volta dalla creazione di suoi cloni grazie al potere Sdoppiamento. Nonostante ora sia a conoscenza delle potenzialità del suo Quirk, rivelatosi utile in diverse occasioni, col tempo ha sviluppato un disordine dissociativo dell'identità, tenuto ormai sotto controllo tramite la particolare maschera che indossa.

Ricordiamo che gli eroi sono tornati in azione nel nuovo trailer della quinta stagione, e vi lasciamo all'esplosivo cosplay della mamma di Bakugo di Elizabeth Rage.