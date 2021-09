My Hero Academia 5: la guerra tra Villain prosegue nella preview dell'episodio 24

Il più recente appuntamento con l'anime ci ha mostrato le orribili origini del piccolo Tenko Shimura, colui che è ora conosciuto con il nome di Tomura Shigaraki. Anche nel corso del prossimo episodio, il penultimo della Stagione 5 di My Hero Academia, al centro dell'attenzione ci sarà il leader dell'Unione dei Villain.

L'appuntamento con la quinta stagione animata sta per giungere al termine, mettendo un punto decisivo alla violenta guerra esplosa nella città di Deika tra l'Unione dei Villain e l'Armata di Liberazione dei Superpoteri. Chi la spunterà infine, Tomura Shigaraki o Ri-Destro?

Prima che la battaglia giunga all'epilogo, però, nel corso del penultimo episodio della Stagione 5 gli spettatori esploreranno le origini di Tomura Shigaraki. In My Hero Academia 5x23 abbiamo già assistito alla sua storia raccapricciante e al suo primo omicidio, ma questa volta ci verrà offerto una visione sul suo rapporto con il re del male All For One e su come abbia troncato i rapporti familiari.

Come potete vedere dalla clip preview in calce all'articolo, condivisa dall'utente Twitter @Atsushi101X, rimasto completamente solo, l'unico a interessarsi del piccolo Tenko fu All For One, che lo prese in custodia e gli diede una nuova casa.

Nei primi screenshot dell'episodio 24 di My Hero Academia, inoltre, vediamo l'arrivo di Gigantomachia sul campo di battaglia. Sarà lui a mettere fine alla guerra con l'Armata di Ri-Destro?