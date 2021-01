My Hero Academia: 5 Heroes che sarebbero potuti essere dei perfetti villain

Nella società di My Hero Academia l'utilità di un Hero viene giudicata in base all'efficacia del suo Quirk. Quelli più potenti, come il One For All o l'Hell Flame, tendono ad attirare maggiormente l'attenzione, ma ce ne sono altri meno appariscenti che nelle mani di un villain sarebbero devastanti.

Tralasciando l'Invisibility di Toru Hagakure o il Black Hole di Thirteen, uno dei Quirk più utili per un criminale sarebbe quello di Shihai Kuroiro, alias Vantablack. L'aspirante giovane eroe della Classe 1-B dello U.A. High School possiede il Black, ovvero un'abilità che gli consente d'immergersi e muoversi liberamente in qualsiasi oggetto di colore scuro. Ciò significa che possedendo un tale Quirk, un villain potrebbe aggirare qualsiasi difesa agendo nell'ombra, oppure di essere un assassino notturno spietato.

Il Quirk di Midnight, il Sonnambulist, le permette di generare un aroma che induce alla sonnolenza qualsiasi persona nei paraggi. Sebbene abbia maggiore efficacia sul genere maschile, questa abilità sarebbe perfetta per delle rapine o per degli omicidi. E data la personalità quasi sadica dell'insegnante dello Yuei non ci sorprenderebbe vederla nei panni di un villain.

Altro Quirk molto utile per il mondo criminale sarebbe quello di Ragdoll, membro dei Wild, Wild Pussycat. Il suo Search le garantisce la capacità di monitorare attentamente fino a 100 persone alla volta, intuendo con un solo sguardo le debolezze dei presenti. Un'abilità di ricognizione che in mano a un criminale permetterebbe di pianificare azioni malvagie o di vendere preziose informazioni sul conto degli Heroes.

Sebbene finora possa essere sembrato un Quirk poco utile, l'Anivoice di Koji Koda lo renderebbe un villain semplicemente perfetto. Quest'abilità permette di arruolare qualsiasi tipo di animale, grande o piccolo che sia, al proprio servizio. In città, Koda potrebbe usare degli uccelli per creare una cortina fumogena come via di fuga in seguito a una rapina, mentre in un bosco potrebbe richiamare creature velenose o feroci per rispondere agli attacchi degli Heroes.



Uno dei Quirk più interessanti per un villain sarebbe lo Zoom di Mei, studentessa del dipartimento di supporto della Classe 1-H dello Yuei. Il suo potere le consente di zoomare, attraverso la sua vista, qualsiasi oggetto entro un raggio di cinque chilometri di distanza; un'abilità perfetta per un cecchino professionista. Secondo voi quali altri Quirk potrebbero essere più interessanti nelle mani di un criminale? Un fiammeggiante poster presenta gli eroi di My Hero Academia 5. Mineta è un vero eroe in questo cosplay lowcost di My Hero Academia.