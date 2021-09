My Hero Academia: 5 Heroes che all'apparenza sembrano dei villain

I Pro Heroes di My Hero Academia hanno il compito di difendere la società dai criminali, ma alcuni di essi, a una prima occhiata, sembrano appartenere proprio a questa categoria. In totale contrapposizione con il sempre sorridente All Might, ecco cinque eroi professionisti che all'apparenza sembrano dei villain.

Come affermato nell'anime stesso, Gang Orca è l'Hero che più di tutti assomiglia a un criminale. Infatti, Kugo Sakamata, questo il suo vero nome, sembra un boss della malavita, con il suo abito elegante e il suo stile aggressivo e intimidatorio. Esattamente come un'orca, in battaglia diventa minaccioso e senza pietà, come abbiamo potuto vedere negli esami di licenza provvisoria in cui assunse il ruolo di villain.



Altro personaggio che a prima vista è un perfetto villain è Ectoplasm. L'insegnante del Liceo Yuei ha una voce minacciosa e ruvida, una bocca a denti scoperti come un teschio e una testa ombrosa e occhi bianchi e vuoti. Solamente osservandolo, si può notare la sua aura malvagia.



Sebbene sia l'attuale Number One Hero, Endeavor è visto dalla popolazione di My Hero Academia come un eroe crudele e senza pietà. Inoltre, nel corso dell'opera abbiamo visto come Enji Todoroki sia disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi, persino sacrificare la propria famiglia. Se non sapessimo che il suo sogno è quello di superare la grandezza di All Might, potremmo tranquillamente scambiarlo per il re dei villain.



Quando passa alla sua forma drago, Ryukyu è spaventosa, uno di quei personaggi che nessuno vorrebbe ritrovarsi davanti all'improvviso. Per antonomasia, i draghi sono visti come le creature malvagie per eccellenza nelle opere fantasy folkloristiche, Ryuko Tatstuma, però, possiede un cuore d'oro, come visto con Nejire, Tsuyu e Ochaco, ed è una delle migliori eroine della società. Se amate la sua forma umana, ecco a voi questo fantastico cosplay di My Hero Academia.



Ultimo Hero che pare essere un villain è Gunhead, che ospitò Uraraka nel suo stage come aspirante eroina professionista. Sebbene abbia una personalità gentile e allegra, dal suo aspetto traspare tutt'altro: Gunhead ha un look punk che si addice al tipico criminale medio degli anime.

Secondo voi, quale altro eroe professionista potrebbe essere tranquillamente scambiato per un sottoposto di All For One? Inoltre, ecco 5 Heroes di My Hero Academia che sarebbero potuti essere dei perfetti villain. Vi lasciamo infine al trailer di My Hero Academia Stagione 6.