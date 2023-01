My Hero Academia: 5 Heroes che si comportano esattamente come se fossero Villain

La distinzione tra bene e male è al centro della trama sviluppata in My Hero Academia. Nella società degli eroi, i professionisti non vengono scelti per la loro morale o per il desiderio di aiutare i civili, ma solamente in base alla loro forza bruta. Dunque, ci sono eroi che si comportano come criminali.

Chi decide che un Hero è davvero buono, ed un Villain invece cattivo? Gli eroi professionisti dovrebbero essere un modello per la società, eppure ci sono alcuni di loro che si muovono esattamente come farebbe un criminale. Questi, svolgono la professione dello Hero solamente per fama o soldi, e si preoccupano più di sistemare un Villain a suon di botte che di salvare un civile innocente. Dunque, ci sono eroi che non dovrebbero assumere questo titolo. Ecco cinque esempi!

Nella back cover di My Hero Academia Vol.33 abbiamo assistito alla redenzione di Bakugo, che però possiede ancora una morale incostante. Difatti, a differenza di Midoriya che intende salvare tutti, ma proprio tutti, ciò che Kacchan vuole davvero è sorpassare All Might. Ma Katsuki sta lentamente cambiando, e alla fine del manga potrebbe anche meritarsi a tutti gli effetti il titolo di eroe.

Altro personaggio che non meriterebbe questa onorificenza, è Mineta. Egli, infatti, vuole diventare un eroe solamente per fama, così da essere popolare tra le ragazze. La sua perversione non ha limiti e farebbe di tutto per stare al fianco di una donna, probabilmente anche abbandonare una reale situazione di pericolo.

Chi più tra tutti possedeva la fama di non essere propriamente un eroe degno di tale nome, è l’attuale Number One. Nella Stagione 5 di My Hero Academia Endeavor è cambiato, ma ciò non cancella le brutalità commesse in passato. Egli, è infatti il principale responsabile del fallimento della famiglia Todoroki, nonché degli omicidi commessi da Dabi.

Un’eroina che preferisce la fama al salvare persone è Uwabami, per cui Kendo e Momo hanno prestato servizio in tirocinio. L’eroina pensa unicamente alla cura della sua persona, alle comparsate in televisione e ai paparazzi.

Altri nomi adattati a questa lista potrebbero essere quelli di Eraserhead e Gang Orca, i quali possiedono un look da vero cattivo. Il primo, ha una personalità apatica e distante dal modello dell’eroe perfetto, mentre il secondo ha un’aria da vero boss mafioso: nessuno gli chiederebbe mai aiuto.