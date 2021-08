My Hero Academia 5: Horikoshi celebra l'episodio 19 con uno sketch inedito

Prima di addentrarci nella prossima saga, interamente dedicata ai villain, è tempo di esplorare il passato di tre importanti personalità, fondamentali sia per la fazione degli eroi che per quella dei criminali.

My Hero Academia 5x19 ci porta alla scoperta della verità su Kurogiri, il quale si rivela essere uno dei primi Nomu creati in laboratorio da All For One. Quel che rende tragica questa scoperta è il fatto che Kurogiri è stato portato in vita a partire da Oboro Shirakumo, migliore amico di Aizawa ed Hizashi che perse la vita in un tragico incidente.

Questa triste vicenda è stata celebrata da Kohei Horikoshi, il quale ha condiviso uno sketch inedito che ritrae i due insegnati dello Yuei, con allo sfondo la figura ombrosa di Kurogiri. Il tweet è stato accompagnato da una breve nota a margine in cui l'autore parla della sua vita scolastica. "Per l'anime in uscita oggi. Quando ero uno studente, vedevo gli insegnanti solamente come delle creature chiamate insegnanti".

Cosa ne pensate delle origini di Kurogiri e del legame con Eraserhead e Present Mic? Vi lasciamo alla preview di My Hero Academia 5x20.