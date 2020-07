My Hero Academia: ecco 5 idee per il prequel di cui abbiamo bisogno

My Hero Academia rientra sicuramente tra le serie più di successo degli ultimi anni, e con la quantità di personaggi, storie, e misteri introdotti nei quasi 280 capitoli da Kohei Horikoshi, sarebbe interessante vedere una serie prequel partendo proprio da questi presupposti, perciò vi proponiamo 5 idee intriganti per questo ipotetico progetto.

La prima riguarda, naturalmente, il personaggio di All Might. Da tempo la community chiede a gran voce un approfondimento degno di questo nome a quello che un tempo fu il Pro Hero numero 1, e una serie potrebbe mostrarci i suoi primi giorni all'accademia, le difficoltà iniziali, i suoi tormenti interiori e la crescita, o anche come ha effettivamente ottenuto il Quirk One For All, insomma una sorta di "Anno Zero" o "Anno Uno".

Passiamo poi ad una storia più particolare, quella sulle origini del Quirk One For All e dell'All For One, e soprattutto della relazione tra il Villain principale della serie e suo fratello, creatore, e primo possessore, dell'incredibile potere One For All, ora in mano al protagonista Izuku Midoriya.

La terza opzione sarebbe portare alla luce il passato di molti Pro Hero che non hanno avuto lo spazio che meritavano nella serie regolare, come Best Jeanist, l'interessante e insolito ninja Shinya Kamihara, conosciuto come Edgeshot. Potrebbe anche essere interessante una sorta di antologia che racchiuda brevi storie su ognuno di loro.

Il quarto progetto è forse il meno probabile, esplorare la storia e la vita del personaggio di Dabi. Il velo di mistero che ricopre questo personaggio forse potrebbe sparire con la conclusione della saga della Guerra di Liberazione del Paranormale, anche se già girano in rete teorie, più o meno probabili, riguardanti la sua vera identità e il suo legame con il Pro Hero Endeavor.

L'ultima idea è parallela alla prima, infatti potrebbe essere interessante vedere anche il passato dei membri più importanti dell'Unione dei Villain, rivelarci il loro background, le loro tragedie, e le motivazioni dietro la decisione di intraprendere la via del male.

Di recente sono emersi gli spoiler del capitolo 279 di My Hero Academia, e in attesa del ritorno dell'anime vi lasciamo alla nostra recensione della quarta stagione di My Hero Academia.