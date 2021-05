My Hero Academia 5: Iida ha messo il turbo, ma non senza sofferenze

Prosegue lo scontro tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei, coinvolte in un test congiunto. Con l'allenamento in situazione di parità dopo le prime due battaglie, il terzo round si rivelerà decisivo per l'andamento della sfida. Ma uno dei protagonisti di My Hero Academia ha messo il turbo!

L'episodio 95 di My Hero Academia ha ufficialmente dato il via al round numero tre, che, per la Classe 1-A, coinvolge Shoto, Iida, Ojiro e Shoji. Tra loro, è il capoclasse a rivelarsi il più entusiasta per questa sfida. D'altronde, Ingenium ha alcuni assi nella manica da svelare ai propri compagni.

Esattamente come Deku, Bakugo e Shoto, anche Iida ha lavorato sodo per migliorare le sue doti e il suo Quirk. A differenza loro, però, per far ciò ha dovuto apportare alcuni cambiamenti fisici piuttosto dolorosi.

Grazie alla sua Unicità, Honeuki della Classe 1-B riesce a separare Iida dagli altri, facendolo cadere in trappola. Qui, il capoclasse, con un flashback, rivela tutta la sua motivazione. Dopo aver ottenuto la licenza provvisoria, il fratello di Iida, il vero Ingenium, gli suggerisce di apportare alcune modifiche al motore nelle sue gambe.

Tuttavia, si è trattato di un processo dolorosissimo: Iida si è dovuto strappare via le sue vecchie marmitte, così da poterle sostituire con delle marmitte più potenti e robuste. A quanto pare, questa è una tradizione familiare che si tramanda dai tempi di nonno Iida.

Nonostante la sofferenza, nelle gambe di Iida è ora presente un motore più veloce, efficiente e potente. Il suo nuovo stile, il "Recipro Turbo", ora dura un totale di ben dieci minuti, un lasso di tempo sufficiente per consentirgli di tornare dai suoi compagni e sconfiggere in rapidità la Classe 1-B.



Nel frattempo, l'episodio di My Hero Academia si è soffermato anche su Endeavor e sul suo cambiamento. My Hero Academia 5x07 è ora disponibile su Crunchyroll.