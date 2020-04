My Hero Academia 5: Il cosplay di Dabi versione coniglietta conquista tutti i fan

Mentre aspettiamo notizie sull'attesa quinta stagione di My Hero Academia, vi segnaliamo alcuni fan art e altre opere degli appassionati del manga ideato da Kohei Horikoshi. Questa volta tocca ad un particolare ed originale cosplay di Dabi.

L'inquietante membro dell'Unione dei Villain ha fatto la sua prima apparizione nell'episodio 31 dello show, colpendo fin da subito gli spettatori grazie al suo design ispirato e misterioso, oltre al suo Quirk, che gli permette di sprigionare delle fiamme blu dal corpo. Nel corso delle puntate successive abbiamo scoperto pochissimo riguardo al suo passato e al suo carattere, ma questo non ha diminuito di molto la sua popolarità, anche la cosplayer Peachy Sweet ha deciso di ispirarsi al personaggio, come potete vedere nella foto presente in calce alla notizia.

Questa versione da "coniglietta" di Dabi ha avuto un discreto successo tra i fan dello show, sorpresi per le modifiche fatte al personaggio. Siamo sicuri che nel futuro sapremo qualcosa in più sul passato di Dabi, invece se cercate altre indiscrezioni riguardo la quinta stagione dell'anime, vi segnaliamo questa notizia riguardo un leak di My Hero Academia 5, che svela la probabile data di uscita delle puntate inedite incentrate su Deku e gli altri Heroes protagonisti dell'anime prodotto dallo Studio Bones.