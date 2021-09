My Hero Academia 5, le immagini spoiler del season finale: la quiete prima della tempesta?

Il season finale di My Hero Academia 5 andrà in onda domani, 25 settembre 2021, in esclusiva su Crunchyroll. L'ultimo episodio getterà le basi per l'inizio di un nuovo, spettacolare arco narrativo, e le prime immagini spoiler condivise da BONES anticipano alcuni degli eventi che vedremo nella puntata conclusiva.

L'episodio 24 di My Hero Academia 5 ha concluso la saga My Villain Academia, in cui abbiamo assistito alla sconfitta di Re-Destro e al trionfo dell'Unione dei Villain. Unitosi, i due gruppi hanno creato l'esercito del Fronte di Liberazione del Sovrannaturale, e ora sono pronti a dare guerra alla società degli eroi per distruggerla definitivamente.

L'episodio 25 tornerà a concentrarsi sul protagonista Izuku Midoriya e il resto della 1-A, ma non mancheranno i camei di alcuni membri del fronte e di Hawks, sempre infiltrato nell'organizzazione criminale. La puntata in questione sarà anche l'ultima prima dell'inizio di uno degli archi narrativi più adrenalinici e spietati in assoluto, che molto probabilmente occuperà l'intera Stagione 6, che vi ricordiamo essere in produzione.

E voi cosa ne dite? Vi è piaciuta questa stagione di My Hero Academia? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi consigliamo di prepararvi alla visione dell'ultimo episodio dando un'occhiata alle principali differenze tra anime e manga.