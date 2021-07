My Hero Academia 5: l'impegno e l'eroismo di Deku premiati in una commovente scena

Dopo la prima parte della quinta stagione incentrata sulla saga dell'allenamento congiunto tra le classi 1-A e 1-B del liceo Yuei, l'ultimo episodio di My Hero Academia ha riportato gli spettatori a casa di Deku. I racconti di esperienze e pericoli vissuti hanno profondamente colpito la madre, protagonista di una commovente e significativa scena.

Durante l'allenamento gli studenti sono praticamente stati obbligati a vivere nell'istituto e quindi a separarsi temporaneamente dalle loro famiglie. Ciò ha creato non poca preoccupazione in Inko, che ha chiesto direttamente ad All Might di prendersi cura di Izuku, ed evitare che si spingesse oltre i suoi limiti. Fortunatamente ai giovani Hero è stato concesso di rientrare, seppure per poco, nelle loro abitazioni, e così Deku ha deciso di raccontare tutto a suo madre, commossa dai risultati ottenuti dal figlio.

Nel breve video che trovate in calce, condiviso da @miodriya, potete vedere la scena di Deku che mostra orgoglioso la lettera ricevuta dalla piccola Eri, che lui ha prontamente salvato da Overhaul nella quarta stagione. In un veloce flashback Inko spiega come abbia sempre voluto proteggere Izuku, che da bambino non riusciva ad accettare il fatto di non poter diventare un Hero, essendo senza Quirk.

Vedere suo figlio felice e fiducioso della carriera intrapresa ha fatto scoppiare in lacrime di gioia Inko. Un momento importante per Midoriya, che presto inizierà a svolgere il suo lavoro sotto l'ala di Endeavor, e al fianco di Shoto e Bakugo.

Ricordiamo che Mirko e Hawks sono stati omaggiati da un doppio cosplay, e vi lasciamo alle nuove opening ed ending per il prossimo arco narrativo.