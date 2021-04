My Hero Academia 5: l'impressionante crescita di uno degli studenti dello Yuei

Il primo arco narrativo ricoperto dalla quinta stagione di My Hero Academia vede un confronto diretto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei. Tra gli studenti partecipanti a questo allenamento congiunto, però, ritroviamo un personaggio che non si vedeva da tempo, Hitoshi Shinso.

Apparso per la prima volta durante la Saga del Festival dello Sport, Shinso è uno studente della Classe 1-C del Dipartimento Generale del Liceo Yuei il cui sogno è far parte della sezione eroi. Sebbene si fosse distinto in particolar modo durante il suo scontro con Deku, il ragazzo finì al tappeto e di lui si persero le traccia. Almeno fino a ora.

Shinso, infatti, è tornato in scena in questa prima parte della quinta stagione dell'anime e sembra essersi allenato duramente per realizzare il suo desiderio. A quanto pare, Shinso ha sviluppato ulteriormente il suo Quirk "Lavaggio del Cervello", grazie al quale può controllare mentalmente qualsiasi persona a patto che l'obiettivo gli rivolga la parola, attraverso un Support Item.

Grazie al "Persona Chords", una sorta di maschera che gli ricopre la parte inferiore del volto, Shinso può cambiare la vocalità delle sue corde vocali. Sfruttando questa sua nuova peculiarità, Shinso è stato fondamentale per vittoria nel primo scontro del test di My Hero Academia 5.

Ma non solo, preso sotto l'ala protettrice di Eraserhead, Shinso è diventato formidabile anche nel combattimento corpo a corpo. Esattamente come il suo mentore, il ragazzo è dotato di una sorta di sciarpa, che adorna il suo collo, con la quale riesce a bloccare e colpire gli avversari, oltre che sfruttare per migliorare la sua mobilità in battaglia.

Shinso è un eroe promettente, che al momento sta meritando l'ingresso nel Dipartimento Eroi. E voi cosa ne pensate del suo ritorno?