My Hero Academia 5: inizia la nuova stagione, ecco alcune immagini del primo episodio

La pubblicazione di My Hero Academia 5 è ormai alle porte e trapelano alcune immagini del primo episodio della nuova stagione. Scopriamo insieme quali personaggi verranno mostrati.

Le avventure di Deku ed il suo tentativo di diventare l'eroe numero uno tornano a mostrarsi sugli schermi con la nuova serie animata il cui inizio e previsto il giorno 27 Marzo. L'opera prodotta dallo studio BONES riproporrà gli eventi narrati nel manga di Kohei Horikoshi riguardanti gli allenamenti congiunti tra le due sezioni 1-A ed 1-B del Liceo Yuei.

In precedenza venne già annunciato che il primo episodio di My Hero Academia 5 sarà originale e ripercorrerà svariate situazioni affrontate nelle passate stagioni. Nel frattempo giungono però alcune immagini della puntata le quali possono essere osservate in calce a questa news. Esse presentano i numerosi protagonisti ed alunni della sezione 1-A, con particolare attenzione a Izuku Midoriya, intento a sferrare un pugno, Katsuki Bakugo, che si lancia all'attacco con in un impeto di rabbia, e Shoto Todoroki, mentre utilizza i propri poteri. Inoltre si possono notare il coordinatore della classe, Shota Aizawa; uno degli antagonisti, Dabi; e due dei migliori alunni del liceo, ovvero Tamaki Amajiki e Nejire Hado.

Infine si ricorda che My Hero Academia 5 sarà disponibile su Crunchyroll con sottotitoli in italiano.