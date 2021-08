My Hero Academia 5, l'inizio della rivoluzione: i villain scendono in campo

Anche la Saga dell'Agenzia Endeavor è giunta agli sgoccioli e a breve comincerà l'attesissimo nuovo arco narrativo di My Hero Academia 5 che si preannuncia ricco di colpi di scena e completamente rivoluzionario per la trama. Ecco, dunque, la sinossi dei prossimi 2 episodi che daranno il via alla nuova saga.

La putata che traghetterà gli eventi della storia nel nuovo arco narrativo sarà incentrata su Eraserhead e Present Mic, protagonisti di una triste storia che svelerà alcuni retroscena su una vecchia conoscenza. Tuttavia, l'episodio in questione salterà l'appuntamento di questo fine settimana dal momento che sarà sostituito da un evento sportivo delle Olimpiadi di Tokyo. Ad ogni modo, in rete sono già disponibili le trame della 5x19 e della 5x20 di My Hero Academia che qui seguono:

Episodio 107 , "Un Eroe più di chiunque altro": Al termine delle vacanze invernali, Aizawa e Present Mic si dirigono verso un carcere per villain per un motivo particolare...

Episodio 108, "My Villain Academia": Un certo individuo contatta Shigaraki e l'alleanza dei criminali. Qual è la sua vera identità?

Gli episodi in questione andranno in onda rispettivamente il 14 e il 21 agosto. Vi ricordiamo che la 5x20 darà ufficialmente il via all'omonimo arco narrativo che dovrebbe accompagnare i lettori alla Saga dell'Armata di Liberazione dei Quirk. E voi, invece, che aspettative avete per le prossime puntate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.