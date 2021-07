My Hero Academia 5 ha introdotto un nuovo villain: ecco chi è Starservant, il predicatore

L'episodio 14 di My Hero Academia 5 ha introdotto un nuovo antagonista, Starservant, un predicatore in grado di manipolare il vetro. Ma chi è esattamente questo villain e cosa desidera? Fortunatamente l'autore Kohei Horikoshi è venuto in nostro soccorso svelando qualche interessante dettaglio.

Starservant viene descritto come un predicatore instabile mentalmente, fissato con l'idea che stia per sopraggiungere l'apocalisse. Nel corso degli eventi del tirocinio presso l'agenzia di Endeavor, un esponente dell'Unione dei Villain incentiva Starservant ad attaccare la città, con l'obiettivo di far fare brutta figura all'eroe numero uno.

Starservant ha l'eccezionale potere di manipolare il vetro, e la sua mossa finale, "Sfera del re caduto", gli permette di poter creare una sfera di grandi dimensioni in grado di distruggere strade e grattacieli. Il potere di Endeavor, tuttavia, neutralizza completamente la manipolazione del vetro, ragione per cui Starservant viene sconfitto con estrema facilità.

La parte più interessante dello scontro tra i due, comunque, è nelle battute finali, quando Starservant etichetta Endeavor come "il portatore di oscurità". Poco prima dell'inizio del combattimento il villain sembrava cercare il "messo delle tenebre", ma dopo essere stato finalmente catturato, afferma che la "luce dell'eroe numero uno porterà alla distruzione".

Sarà quindi Endeavor a portare "l'apocalisse"? O si tratta solo della folle visione del predicatore? Episodio dopo episodio lo scontro con l'Unione dei Villain si avvicina, e presto potremo ricevere una risposta. Una cosa però è certa, la scena iniziale dell'episodio 5x13, con Shigaraki Tomura che ride mentre una città viene distrutta, potrebbe essere collegata alle dichiarazioni di Starservant.