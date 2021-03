My Hero Academia 5: Jiro fa il suo debutto in versione 3DCG

Continuano le fan art dedicate a My Hero Academia: questa volta un appassionato dell'opera di supereroi scritta e disegnata da Kohei Horikoshi ha ricreato il personaggio di Kyoka Jiro in computer grafica.

In calce alla notizia potete trovare il post condiviso su Instagram dal celebre utente Hannu Koskinen, che nei mesi scorsi ha ricreato diversi personaggi di My Hero Academia in versione 3DCG. Nel messaggio di Instagram condiviso dall'esperto di computer grafica possiamo vedere in diverse angolazioni il lavoro svolto su Kyoka Jiro, mentre altre immagini sempre presenti nel post sono incentrate su alcuni dettagli del vestiario o su altre caratteristiche tipiche della supereroina. Nel commento che accompagna i suoi lavori, Hannu Koskinen rivela di aver trovato molto difficile ricreare Jiro, diversamente da quello che pensava prima di iniziare a lavorarci sopra.

Il suo post ha riscosso un notevole successo ricevendo più di 120 mila Mi Piace e 800 commenti, mentre nel suo profilo ufficiale di Instagram sono presenti alcuni dei protagonisti visti nelle puntate e nei volumi di My Hero Academia. Cosa ne pensate di questa versione del personaggio? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.

Per concludere, vi segnaliamo anche il trailer dedicato alla nuova stagione di My Hero Academia, su cui è al lavoro lo studio BONES.