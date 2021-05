My Hero Academia 5: La cosplayer Caitlin Chrstine ricrea il look di Ochaco

Continuano i cosplay dedicati ai personaggi di My Hero Academia: questa volta vi segnaliamo quello incentrato su Ochaco, supereroina tra le più famose dell'opera scritta e disegnata dal mangaka Kohei Horikoshi.

Le vicende della Classe 1-B continuano nelle puntate della quinta stagione di My Hero Academia, attualmente in corso e disponibile nel catalogo di Crunchyroll. Tra i personaggi più amati dal pubblico troviamo sicuramente Ochaco Uraraka, al centro delle foto che trovate in calce alla notizia, la cosplayer Caitlin Chrstine ha infatti deciso di ricreare il costume di Ochaco, pubblicando insieme alla immagini questo messaggio: "Diventerò un'eroina. Chi ha già visto le puntate della nuova stagione di My Hero Academia? Ochaco Uraraka è uno dei miei personaggi preferiti... devo fare dei suoi cosplay più spesso!". Il post di Instagram ha riscosso un notevole successo, con oltre 30 mila Mi Piace e più di 200 commenti, in cui gli appassionati si complimentano per la grande cura nel ricreare il look del personaggio.

A partire dalla giornata di ieri, 7 maggio, è stato aggiunto un nuovo episodio di My Hero Academia 5: si tratta del settimo, disponibile ancora per qualche giorno soltanto agli utenti premium della celebre piattaforma streaming, incentrato sulla celebre saga dell'Allenamento Congiunto.