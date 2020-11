My Hero Academia 5, un membro dello staff condivide nuovi aggiornamenti sulla produzione

My Hero Academia 5 è indubbiamente uno degli anime più attesi del 2021, e i fan non vedono l'ora di riunirsi con Deku e compagni. Naturalmente esiste ancor la possibilità di un posticipo dettato dall'attuale emergenza sanitaria ma, secondo quanto riportato dal direttore del suono Masafumi Mima, la produzione dell'anime dovrebbe essere a buon punto.

Nel tweet visibile in calce, il responsabile della direzione sonora ha confermato che le musiche per la quinta stagione sono state scelte, e che presto saranno inviate al regista Masahiro Mukai presso Studio Bones per la selezione finale. Per il momento è difficile fare previsioni, ma considerate le tempistiche è possibile che i lavori sulle animazioni terminino per gennaio 2021, periodo in cui la serie dovrebbe entrare in post produzione.

In caso di conferma, le sessioni di doppiaggio inizierebbero già nel corso della stagione invernale, una notizia assolutamente positiva visto che garantirebbe l'uscita della Stagione 5 tra marzo e aprile. Naturalmente si tratta solo di speculazioni, ma l'aggiornamento di Masafumi Mima fa sicuramente ben sperare, e riduce sensibilmente le possibilità del rinvio tanto temuto dai fan.

In attesa dell'arrivo della quinta stagione di My Hero Academia, vi ricordiamo che potete recuperare in qualsiasi momento l'ultimo OVA, pubblicato in due tranche da Crunchyroll Italia. Nel 2021, poi, arriverà nelle sale italiane il film My Hero Academia: Heroes Rising.