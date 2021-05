My Hero Academia 5: All Might è ancora l'eroe più amato, ecco le opinioni della community

La quinta stagione di My Hero Academia è attualmente impegnata con l'allenamento congiunto tra la Classe 1-A e la Classe 1-B del Liceo Yuei e sebbene i riflettori siano prevalentemente puntati sui partecipanti al test, la community ha voluto rendere omaggio ad All Might.

Mentre lo sparring match tra gli aspiranti eroi del Liceo Yuei è ancora in corso, il fandom dell'opera si è accorto del grande cambiamento intrapreso da All Might: da Eroe Numero Uno e Simbolo della Pace, a insegnante pronto a dare consigli e conforto ai propri allievi.

Dopo essere ritirato dalla scena in seguito allo scontro con All For One, momento in cui ha definitivamente passato la fiaccola del One For All a Midoriya, Toshinori Yagi ha smesso per sempre di essere All Might. Incapace di passare alla Muscle Form, l'ex Hero si è dovuto adattare al suo nuovo stile di vita, svolgendo la professione dell'insegnante dello Yuei al 100%.

Inutile dire che i fan di My Hero Academia si siano accorti di questo suo grande cambiamento e di quanto impegno stia mettendo per rendersi ancora utile. Stando ad alcuni utenti, Toshinori Yagi sembrerebbe addirittura avere uno stile di vita più sano. Come evidenziato in precedenza da Sir Nighteye, All Might trascurava la sua alimentazione e nell'ultimo periodo tossiva sangue spesso e volentieri. Adesso invece, l'ex eroe tossisce più raramente e appare decisamente più sano di quando era in attività.

Altri fan, poi, hanno scherzato sul fatto che ora possa finalmente vestire degli abiti della sua taglia senza rischiare di strapparli passando alla Muscle Form. E voi, invece, preferireste rivederlo nei panni dell'eroe?

