My Hero Academia: le 5 migliori scene di Izuku Midoriya, un eroe dal cuore d'oro

Deku in My Hero Academia si distingue fra gli altri protagonisti degli shonen per il suo carattere introverso e timido. Nonostante ciò, come i suoi "colleghi" è determinato a raggiungere il suo sogno di diventare un eroe. Alcuni momenti dell'anime legati ad Izuku Midoriya sono così iconici da essere rimasti nella mente del pubblico.

Dopo un duro allenamento, che ha dimostrato sin da subito tutta la determinazione e l'impegno di Midoriya, il ragazzo ha affrontato l'esame d'ammissione della Yuuei. I suoi risultati sono stati estremamente scarsi, dal momento che ancora non sapeva usare il potere del One for All. Tuttavia, con grande shock di tutti, è riuscito a far volare un robot gigante per salvare la vita di Ochaco. Questo gesto altruistico, senza saperlo, gli ha permesso di entrare nella scuola per eroi più importante del Giappone.

Agli inizi, il quirk One for All era così potente che Midoriya riusciva a malapena a combattere, finendo per spezzarsi costantemente le dita. Tuttavia, in uno scontro con Todoroki Shoto al festival dello sport, ha fatto il possibile per lottare nel meglio delle sue forze e ha fatto in modo che anche il suo compagno di classe facesse lo stesso. L'ha spinto ad utilizzare anche la sua parte infuocata per lottare, nonostante significasse perdere per Deku.

Durante una gita fuori porta dei ragazzi della 1-A con quelli della 1-B, Deku ha lottato contro il potente villain Muscular per proteggere il piccolo Kota Izumi. Lì, ha stupito tutti utilizzando uno Smash al 1.000.000% che ha sconfitto Muscular una volta per tutte.

Secondo le previsioni di Nighteye, Deku sarebbe dovuto morire in un combattimento contro Overhaul. Invece, Mirio ha lottato contro il potente villain per salvare la vita della piccola Eri, perdendo il suo quirk. Sembrava impossibile per Midoriya riprendere dove Lemillion aveva lasciato, e invece è riuscito a sfuggire alla morte e sconfiggere una volta per tutte Overhaul.

Nel film My Hero Academia: Two Heroes, Deku ha condiviso il One for All con Bakugo. Una scena che ha emozionato chiunque: vedere due rivali che si alleano per sconfiggere un nemico non è da tutti! Soprattutto, era una cosa che i fan non avevano mai visto prima d'ora.