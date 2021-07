My Hero Academia 5: un misterioso libro potrebbe mettere in pericolo la società

L'episodio settimanale di My Hero Academia ha dato ufficialmente il via al nuovo arco narrativo della Stagione 5, la Saga dell'Agenzia di Endeavor. Mentre Deku, Shoto e Bakugo prestano servizio per l'eroe numero uno, dietro le quinte sta prendendo vita un complotto che potrebbe portare alla fine della società degli eroi.

Nel corso di My Hero Academia 5x14 i cosiddetti Tre Moschettieri cominciano il loro tirocinio presso l'Agenzia di Endeavor. Sotto la guida dell'attuale No.1 Hero, Shoto, Bakugo e Deku vengono spronati a superare i loro limiti: il loro obiettivo è quello di catturare un criminale prima dello stesso Endeavor. Dopo poco si presenta l'opportunità perfetta, un misterioso villain fa il suo debutto e i tre aspiranti eroi del Liceo Yuei riescono a completare la missione.

Ai tre ragazzi, accompagnati da Endeavor, si unisce Hawks, il quale ha un dono per il suo partner, un libro che sta spopolando nella società. L'atteggiamento dell'eroe alato è però ambiguo, il suo gesto sembra nascondere molto altro.

Il libro, intitolato Armata di Liberazione dei Superpoteri, è un'autobiografia scritta da Destro, un misterioso villain che in passato cercò di contrastare la regolamentazione dei Quirk. Scritto quando finì in carcere, questo libro è una propaganda che spinge i cittadini a liberarsi del controllo dei governi.

Ma per quale motivo, anni dopo la fine di Destro, l'autobiografia è tornata di moda? E soprattutto, perché Hawks ha consegnato una copia dell'opera a Endeavor? L'eroe numero due sta svolgendo un lavoro sotto copertura presso l'Unione dei Villain; il gruppo di Shigaraki è in qualche modo legato alla figura di Destro? Ecco il criptico messaggio di Hawks in My Hero Academia 5.