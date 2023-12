My Hero Academia, i 5 momenti più bui della vita di Deku

Anche se il nostro protagonista, Midoriya Izuku, è un personaggio più che ottimista, sa bene che nel mondo di My Hero Academia non è tutto rose e fiori. Per diventare un perfetto eroe professionista deve lottare molto: ecco i 5 momenti più oscuri di Deku nell'anime di MHA, momenti che tuttavia sono riusciti a cambiarlo in meglio.

La prima batosta per Midoriya Izuku arriva durante l'infanzia, quando scopre di non possedere alcun quirk, vedendo infrangersi il suo sogno di diventare un eroe. La notizia è stata un duro colpo per lui e sua madre Inko, lasciando Deku con un senso di incompletezza e inferiorità. In un'epoca in cui i Quirk definiscono l'identità di una persona, questa mancanza ha avuto un impatto devastante sulla vita del protagonista.

Verso la fine della seconda stagione, Deku ormai ha partecipato al torneo del festival sportivo in My Hero Academia e si è allenato con il mentore di All Might, Gran Torino, diventando così sempre più forte. Tuttavia, un incontro al centro commerciale lo lascia turbato e impaurito. Tomura Shigaraki, il leader dell'Unione dei Villain, durante un'uscita con i compagni di classe, minaccia la vita di Midoriya con il suo potente quirk "Degenerazione". A malincuore, comprende di essere imponente e che deve diventare sempre più forte per proteggere se stesso e i suoi amici.

All'inizio della terza stagione, gli studenti delle classi 1-A e 1-B vanno in gita per allenarsi. Tuttavia, la loro quiete viene sconvolta dall'Unione dei Villain. Dopo alcuni combattimenti importanti, Katsuki Bakugo viene rapito da Dabi e Deku non può far altro che rimanere a guardare. Un senso di impotenza che gli causa un'angoscia profonda.

Dopo le dimissioni dell'eroe numero uno a Kamino, Bakugo scopre la connessione tra Deku e All Might e la possibilità che il ragazzo possa essere il suo erede. In una discussione accesa con Midoriya, Katsuki decide di lottare con il suo rivale con tutte le proprie forze: Izuku, non riuscendo a trovare le parole giuste per confortare Bakugo, è costretto ad affrontare il suo amico d'infanzia in un duello senza esclusione di colpi, frenato soltanto dall'intervento di Toshinori. Chissà come sarebbe andata a finire se l'ex Number One Hero non li avesse interrotti...

Nella sesta stagione, Deku decide di affrontare i Villain da solo per proteggere i suoi compagni di classe e insegnanti. Abbandonando il dormitorio della Yuei e lasciando una lettera ai suoi amici, diventa "Dark Deku" e comincia ad agire per le strade del Giappone come un vigilante, ossia un eroe senza licenza - pur collaborando in segreto con diversi eroi professionisti, allo scopo di braccare l'Unione dei Villain. I suoi compagni, tuttavia, decidono di farlo rinsavire. Solo quando i ragazzi della 1-A ricordano a Midoriya il valore dell'amicizia riescono a riportarlo all'Accademia. Tuttavia, Deku resta sicuro di voler sconfiggere Tomura e All For One unicamente con le proprie forze (leggete perché secondo noi Shigaraki ha un potenziale sprecato).