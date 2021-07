My Hero Academia: i 5 momenti più dark del manga di Kohei Horikoshi

My Hero Academia è stato per lungo tempo un manga molto solare. Nonostante gli eroi siano costretti ad affrontarsi con i criminali di strada, che hanno spesso vissuto una vita ai margini, si è sempre respirata una certa gioia nel manga di Kohei Horikoshi. Eppure ci sono dei momenti in cui l'autore non ha fatto mancare una certa pesantezza.

Quali sono i 5 momenti più dark di My Hero Academia? Analizziamo le scene del manga di Kohei Horikoshi fino all'ultimissimo capitolo pubblicato su MangaPlus.

Si parte con Stain, una delle aberrazioni della società degli eroi. Un villain che in realtà ha uno scopo molto particolare, ovvero quello di ridurre la platea dei professionisti ormai ricolmi di persone indegne del ruolo. Pur dalla sua posizione criminale, impartisce importanti lezioni a Deku e soprattutto a Iida, che a causa sua aveva perso i suoi ideali eroistici.

Si prosegue con il Deku degli ultimi capitoli in quarta posizione. Il peso di tutta la responsabilità della società è arrivata sulle sue spalle e lui non riesce a fare altro se non accollarselo per non lasciarlo a nessuno. Un fardello che però porterà la sua mente a chiudersi e ad abbandonare tutto in modo malsano, certificato da alcune tavole davvero inquietanti con un protagonista ormai trasformato anche fisicamente.

Sul gradino più basso del podio c'è la questione di Shoto e della famiglia Todoroki. La volontà di superare All Might hanno portato Endeavor alla continua ricerca del figlio che avesse un quirk perfettamente bilanciato. All'inizio è stato Touya a dover sopportare gli errori del padre, poi è stato Shoto che ha sviluppato un grande odio nei suoi confronti.

Altro problema familiare al secondo posto con la morte di Tenko Shimura e la nascita di Tomura Shigaraki, il cattivo del manga con un passato fatto di repressione e ideali. La sua infanzia è stata contrassegnata da un padre distruttivo che ha fatto di tutto per educare il figlio a modo suo, scatenando però una reazione distruttiva da parte del quirk del piccolo Tenko, che finirà poi per scatenare tutta la sua ira e rabbia repressa uccidendo ogni singolo membro della sua famiglia.

In prima posizione c'è ancora un lato oscuro della società, con la yakuza coinvolta. Overhaul non si è fatto scrupoli e per portare avanti il suo piano ha torturato Eri fisicamente e mentalmente. La povera bambina si è ritrovata quindi a subire di tutto e di più a causa di quell'uomo che voleva soltanto la potenza del suo quirk.

Ci sono tanti altri momenti davvero dark in My Hero Academia che non sono riusciti a rientrare in questa classifica. Quali sono i vostri preferiti?