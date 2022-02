My Hero Academia: 5 momenti del manga che vogliamo vedere nella stagione 6

L'attesissima sesta stagione dell'anime di My Hero Academia andrà in onda in autunno e inizierà l'arco narrativo della "Paranormal Liberation War". Con incredibili sequenze d'azione e scene strabilianti che lasceranno a bocca aperta gli spettatori, gli eventi di questo prossimo arco cambieranno il corso di My Hero Academia per sempre.

Abbiamo visto Hawks costretto a recitare la parte sia dell'eroe che del cattivo in My Hero Academia. Ma mentre è sotto copertura, sviluppa una genuina amicizia con Twice, che credeva potesse essere salvato attraverso la riabilitazione. Rivela quindi le sue vere intenzioni e cerca di arrestare Twice.

Ma il tradimento di Hawks riempie Twice di un immenso senso di colpa. È lui che inizialmente ha portato Hawks nella Lega dei Cattivi, mettendo così di nuovo in pericolo i suoi amici. Twice è devastato dalle sue azioni.

Tuttavia, gli amici di Twice significano tutto per lui e lui sceglie di continuare a combattere per proteggerli. Diventa una minaccia molto più grande con questa ritrovata forza, così Hawks si trova costretto a ucciderlo. Nei suoi ultimi momenti, Twice fugge da Toga Himiko e Mr. Compress, dove riesce a salvarli un'ultima volta prima di dire loro addio.

Dalla sua introduzione in My Hero Academia, Mirio Togata, o Lemillion, ha mostrato tutte le capacità dell'eroe perfetto. Durante l'arco del "Shie Hassaikai" della stagione 4, Mirio si imbarca in una missione per salvare una Eri maltrattata da Overhaul, dove però viene eroicamente privato del suo fondamentale Quirk.

Da questo momento sta aspettando pazientemente il giorno in cui Eri sarebbe riuscita a gestire il suo Quirk di Riavvolgimento nella speranza di riacquistare un giorno il suo potere per realizzare il suo sogno di essere un eroe.

Durante il culmine della guerra, Midoriya, Bakugo, Todoroki e molti altri personaggi sono bloccati in una battaglia accesa contro la Lega e le cose stanno solo peggiorando. Ma proprio quando ogni speranza sembra perduta, Lemillion entra nel campo di battaglia, facendo il suo eroico ritorno con il suo Quirk intatto. Il suo arrivo è fondamentale per ribaltare le sorti di questa feroce battaglia e dà speranza agli eroi che stanno combattendo per le loro vite.

Da quando frequenta l'UA, Bakugo ha fatto grandi passi avanti sia nel suo carattere che come eroe in formazione. Lui e Deku iniziano a lavorare sulle loro questioni e anche se hanno molta strada da fare, Bakugo si pente delle sue azioni passate.

Durante la guerra, mentre Deku lotta per gestire i suoi Quirk multipli ed è sul punto di distruggere il suo corpo in modo irreparabile, affrontando un Tomura Shigaraki sopraffatto, i suoi compagni tentano di aiutarlo, ma non è abbastanza perché Shigaraki riesce a raggiungere Deku. Tuttavia, il corpo di Bakugo si muove da solo e spinge Deku, prendendo il colpo e venendo impalato. Questa azione è un'immagine speculare di ciò che Deku fece una volta per lui. Forse questo fa parte dell'espiazione di Bakugo che lentamente comincia a vedere Deku come un vero amico.

Alla fine del Meta Liberation Army arc, Shigaraki è alle prese con l'evoluzione del suo Quirk, ora in grado di distruggere tutto ciò che è collegato a qualsiasi cosa stia toccando. Ma non è abbastanza per distruggere la società che lo ha deluso da bambino, così con l'aiuto del dottor Ujiko, Shigaraki entra in coma, sottoponendosi a una tortuosa procedura di quattro mesi per aumentare il suo livello di potere a uno più forte anche di All For One.

Mentre gli eroi combattono per abbattere il Fronte di Liberazione del Paranormale, le cose prendono una drastica svolta in peggio quando Shigaraki si risveglia finalmente dal suo sonno, negando i desideri dei suoi familiari defunti prima di camminare nell'oscurità. Sorge deciso a provocare solo caos e distruzione, credendo che il puro potere e la determinazione porteranno a compimento il suo obiettivo.

Tuttavia, l'obiettivo di All For One è quello di impossessarsi della coscienza di Shigaraki e usare il suo corpo come contenitore. Successivamente, Shigaraki rifiuta questa volontà mentre cerca di ritagliarsi la propria eredità mentre combatte costantemente il controllo del suo mentore.

I fan di My Hero Academia hanno a lungo speculato sulla vera identità di Dabi. La teoria più popolare di gran lunga sostiene che lui sia il figlio maggiore dei Todoroki, Toya, che è scomparso anni fa ed è dato per morto. Questa teoria viene confermata quando Dabi arriva nella battaglia principale più folle che mai, rivelando minacciosamente a diversi eroi - tra cui suo padre, Endeavor e Shoto - che lui è in realtà Toya Todoroki.

Toya ammette che la sua forza motrice come cattivo era quella di far soffrire Endeavor il più possibile, prendendo anche di mira Shoto in diverse occasioni nel tentativo di uccidere suo fratello minore. Vi ricordiamo che potete leggere gli ultimi capitoli di My Hero Academia su MANGA Plus.