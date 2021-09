My Hero Academia 5: My Villain Academia si è ufficialmente conclusa, le reazioni dei fan

My Villain Academia, uno degli archi narrativi più singolari e amati dai fan di My Hero Academia, si è concluso nella parte finale della quinta stagione dell'anime, lasciando gli spettatori particolarmente colpiti dai risvolti narrativi, riguardanti in particolar modo il personaggio di Tomura Shigaraki, e il futuro che spetta ai giovani Heroes.

Mentre si attende il gran finale di stagione, il racconto delle drammatiche origini di Shigaraki, e ciò che ha ottenuto fronteggiando Re-Destro, leader dell'organizzazione criminale conosciuta come Armata della Liberazione dei Superpoteri, lo ha reso ancor più popolare tra i fan della serie ideata da Kohei Horikoshi, che hanno invaso i social con post unicamente dedicati a lui.

I tweet riportati in calce sono un estratto di ciò che l'episodio 5x24, intitolato Tomura Shigaraki: Origin, ha significato per la community. I ricordi del Villain, la prima manifestazione del suo devastante Quirk, l'iconica risata, ritratta anche sulla cover del volume 25 del manga, e la sua nuova identità come leader del Fronte di Liberazione del Paranormale, hanno conquistato gli spettatori e hanno posto le basi per il conflitto che segnerà la sesta stagione dell'anime. E voi cosa ne pensate dei possibili sviluppi futuri? Siete rimasti colpiti dall'ultima puntata? Fatecelo sapere con un commento.

Per concludere vi lasciamo al video anteprima dell'episodio 5x25, ultimo della stagione, e vi ricordiamo che il capitolo 327 di My Hero Academia sarà disponibile domenica 26 settembre su Manga Plus.