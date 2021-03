My Hero Academia 5: la nuova stagione sbarca con sottotitoli in italiano su Crunchyroll

Dopo la rivelazione del palinsesto primaverile di Crunchyroll, dove sono presenti titoli come Zombieland Saga Revenge, To Your Eternity e il classico Boruto, c'era ancora spazio per nuovi annunci. Gli slot vuoti presentati sul sito del portale di streaming si sono pian piano arricchiti e uno degli anime in arrivo sarà My Hero Academia stagione 5.

Mentre in Italia sono in trasmissione le stagioni 3 e 4 di My Hero Academia su Italia 2, il Giappone si prepara a riaccogliere i protagonisti aspiranti eroi della Yuei. La quinta stagione si è già presentata con diversi trailer e ora sappiamo anche che, settimana dopo settimana, potremo assistere agli scontri di Izuku Midoriya di My Hero Academia 5 su Crunchyroll con sottotitoli in italiano. La battaglia tra la sezione 1-A e quella 1-B sarà quindi disponibile in simulcast col Giappone anche su questa piattaforma di streaming.

La rivelazione è arrivata diverse ore dopo la diffusione del primo palinsesto. Crunchyroll continuerà, nelle prossime ore, a rivelare i vari titoli che si aggiungeranno a quelli già annunciati e che andranno a rimpinguare il già corposo catalogo disponibile. Al momento, su Crunchyroll è possibile vedere anche gli episodi di My Hero Academia 4, sempre con sottotitoli in italiano.