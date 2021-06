My Hero Academia 5: ecco le nuove opening ed ending che accompagneranno l'arco di Endeavor

La Stagione 5 di My Hero Academia si è finalmente addentrata nel suo secondo arco narrativo, che a dispetto di quanto si aspettavano i lettori della controparte cartacea non è dedicato ai villain. La Saga dell'Agenzia di Endeavor porta con sé nuove opening ed ending, ammiriamole in tutto il loro splendore!

Dopo un episodio che ha fatto da ponte di collegamento con la fine del Joint Training Arc, My Hero Academia 5x14 ha finalmente dato il via all'arco dell'Agenzia di Endeavor. Composta da poche puntate, questa saga vedrà Deku, Bakugo e Shoto unirsi all'agenzia dell'attuale eroe numero uno.

Con Best Jeanist scomparso nel nulla e Sir Nighteye morto in seguito alla scontro con Overhaul, Bakugo e Deku non avevano idea di dove svolgere servizio. Su invito di Shoto, i ragazzi si sono uniti a lui per fare scuola all'Agenzia di Endeavor, dove il trio apprenderà come si comporta un vero eroe professionista.

Come avranno notato gli spettatori della puntata numero 104 dell'anime, l'Endeavor Agency Arc ha portato con sé delle nuove opening ed ending. Al posto delle solite "No. 1" e "Ashiato" che ci avevano accompagnato finora, gli episodi del secondo cour di My Hero Academia 5 si aprono con "Merry-Go-Round" dei MAN WITH A MISSION e si chiudono con "Uso ja nai" di Soushi Sakiyama.

Per gli utenti non premium di Crunchyroll questo episodio sarà accessibile solamente sabato prossimo, ma fortunatamente l'utente Atsushi101X ha condiviso su Twitter le due nuove sigle di apertura e chiusura.

L'opening è interamente dedicata al trio composto da Deku, Bakugo e Shoto, ma alcuni spezzoni mostrano alcune chicche interessanti, come ad esempio il villain principale della prossima saga di My Hero Academia. L'ending, invece, si divide tra il piccolo Hawks, con in mano un bambolotto di Endeavor, i ragazzi della 1-A intenti a far festa e l'Unione dei Villain di Shigaraki.