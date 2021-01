My Hero Academia 5: il nuovo poster ufficiale conferma la data d'uscita dell'anime

Il sito web ufficiale di My Hero Academia ha recentemente pubblicato un nuovo poster della Stagione 5, questa volta con tanto di data d'uscita scritta a caratteri cubitali. Come anticipato dal doppio numero di Weekly Shonen Jump uscito lo scorso dicembre, dunque, la premiere debutterà in Giappone sabato 27 marzo 2021, tra poco più di tre mesi.

La nuova stagione debutterà alle ore 17:30 locali, e arriverà presumibilmente in simulcast italiano su Crunchyroll e VVVVID. Per il momento non sono ancora stati rivelati dettagli sui nuovi episodi, ma sappiamo che la Stagione 5 adatterà due archi narrativi estremamente importanti, tra cui uno dedicato principalmente agli antagonisti.

In Italia le prime quattro stagioni più OVA sono visibili interamente su VVVVID, in giapponese sottotitolato italiano. Netflix invece trasmette i due film, Two Heores e Heroes Rising, e le prime due stagioni. La seconda è disponibile solo da pochi giorni, ed è attualmente al settimo posto tra i prodotti Netflix più visti nel Belapese. Su Crunchyroll invece è disponibile unicamente la quarta stagione e l'ultimo OVA.

Nel caso in cui foste ancora in attesa del doppiaggio, vi ricordiamo che la terza stagione doppiata in italiano arriverà in home video a partire dal 24 febbraio 2021, secondo quanto annunciato il mese scorso da Dynit. Per il doppiaggio della quarta stagione bisognerà verosimilmente aspettare il prossimo anno.

E voi cosa ne pensate? State aspettando My Hero Academia 5? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo con l'adrenalinico trailer della quinta stagione dell'anime.