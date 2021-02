My Hero Academia 5: il nuovo poster ufficiale mostra il design degli eroi della 1-B

Pochi istanti fa, il profilo Twitter ufficiale di My Hero Academia ha pubblicato il secondo poster della Stagione 5, mostrando in anteprima il character design di tutti gli studenti della 1-B, con indosso i loro costumi da eroi. Shueisha ha anche pubblicato una seconda visual raffigurante gli studenti, ricordando ai fan i loro nomi e i rispettivi Quirk.

La scorsa settimana, lo studio di My Hero Academia aveva pubblicato la prima key visual della quinta stagione, in cui erano raffigurati alcuni degli aspiranti eroi più rappresentativi della 1-A. Come anticipato nel primo trailer ufficiale, del resto, la rivalità tra le due classi si accenderà ancora di più nel primo arco narrativo della nuova stagione, in cui saranno trasposti gli eventi raccontati nei Volumi 21, 22 e 23 del manga.

In concomitanza con la pubblicazione delle nuove illustrazioni, è stato anche confermato ufficiosamente che il nuovo trailer dell'anime debutterà nel corso del mese corrente, anche se non è ancora disponibile una data. La nuova preview dovrebbe anche contenere informazioni su Opening ed Ending Theme della nuova stagione.

My Hero Academia 5 sarà nuovamente composto da due cour e adatterà altrettanti archi narrativi. Il primo sarà il Joint Training Arc (Saga dell'allenamento congiunto), mentre il secondo si focalizzerà principalmente sugli antagonisti, ed è stato ironicamente soprannominato dai fan My Villain Academia, stesso nome di uno dei capitoli del Volume 23. L'appuntamento con la nuova stagione dell'anime è fissato per il 27 marzo 2021.