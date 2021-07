My Hero Academia: 5 volte in cui Ochako Uraraka ha mostrato i suoi sentimenti per Deku

Una delle coppie romantiche più in voga di My Hero Academia è sicuramente quella che vede insieme Izuku Midoriya con la coprotagonista femminile del manga, Ochako Uraraka. Finora i due non sono riusciti a entrare in un'atmosfera del genere, anche se più volte Uraraka ha dimostrato di provare dei sentimenti per il compagno di classe.

Ecco i cinque momenti in cui Uraraka ha mostrato palesemente di provare qualcosa per Deku in My Hero Academia.

Sul finire della stagione 2 di My Hero Academia, durante gli esami della 1-A dove hanno lottato contro i professori, Uraraka si è trovata in coppia con Aoyama. Alle strette contro Tredici, Aoyama ha detto chiaramente che Uraraka in quel momento stava pensando a Deku, facendo arrossire la ragazza.

Sempre nella stessa stagione, proprio sul finale, ci fu l'incontro al centro commerciale tra Deku e Shigaraki. I due poterono parlarsi a quattr'occhi a causa della reazione di Uraraka che, ripensando alle parole di Mina Ashido, si allontanò velocemente dal suo compagno di classe, lasciandolo solo in mezzo alla folla.

Nel bel mezzo della stagione 3, la vulcanica Mei Hashido è tornata in My Hero Academia . L'esplosione del suo laboratorio fece saltare la ragazza su Deku e il contatto fisico tra i due scatenò la palese gelosia di Uraraka.

. L'esplosione del suo laboratorio fece saltare la ragazza su Deku e il contatto fisico tra i due scatenò la palese gelosia di Uraraka. Nella stagione 3 di My Hero Academia, episodio 15, la ragazza in una discussione con le sue compagne di classe rischiò quasi di rivelare la sua cotta, iniziando poi a galleggiare in aria pensando ai suoi sentimenti, in particolare dopo le parole di Ashido.

Infine, il quinto momento in cui Uraraka rivela di provare qualcosa per Deku è nella quinta stagione di My Hero Academia, alla fine dello scontro tra 1-A e 1-B. Ancora una volta a scatenare il tutto è Mina Ashido con un commento su quanto Uraraka osservi Deku, e in risposta Uraraka la fa volare in cielo col suo quirk.

Anche Horikoshi ha commentato del rapporto di Deku e Uraraka, chissà se il mangaka ci proporrà qualcosa di definitivo nel prossimo futuro.