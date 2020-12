My Hero Academia 5: online il nuovo trailer dell'anime in arrivo a marzo 2021

My Hero Academia 5 coronerà la stagione primaverile del 2021, portando sul piccolo schermo l'ultima avventura di Deku e della Classe 1-A. Il Jump Festa 2021 non si sta facendo inoltre mancare alcuna sorpresa per i fan di Weekly Shonen Jump e, da poche ore, è disponibile il nuovo epico trailer promozionale.

Un po' a sorpresa, e in anticipo rispetto all'inizio dell'evento nipponico, nella giornata di ieri Studio BONES ha sciolto le riserve per rivelare la data di uscita di My Hero Academia 5. La nuova serie, dunque, debutterà in Giappone il 27 marzo 2021, una data un po' insolita per la stagione primaverile che tende ad iniziare di norma nel mese di aprile.

Nelle scorse ore, con l'inizio in pompa magna del grande evento di Shueisha, BONES ha diffuso sui propri canali ufficiali il nuovo trailer promozionale che fornisce alcune prime anticipazioni sulla nuova saga. Nonostante qualche scena con un evidente richiamo a Yutaka Nakamura, uno degli animatori più talentuosi e apprezzati dell'animazione nipponica, alcuni fan si sono dimostrati un po' scettici sulla qualità del trailer, manifestando forti timori in merito a un calo tecnico in virtù dei lavori paralleli al film.

Ne approfittiamo però per ricordarvi che My Hero Academia 5 e il film avranno due staff differenti, motivo per cui i lavori dell'uno e dell'altro non si sovrapporranno. E voi, invece, che aspettative avete per la nuova stagione? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.