My Hero Academia 5: l'oscuro passato dietro il One For All

In questa quinta stagione anime di My Hero Academia, Izuku Midoriya ha scoperto ulteriori dettagli sul potere ereditato da All Might. Il One For All, però, è ancora avvolto da un fitto velo di nebbia, una serie di misteri che verranno svelati nel corso della prossima avventura di Deku e compagni.

All'alba della Stagione 5, in Midoriya si è risvegliato un nuovo potere, il Quirk di Daigoro Bango, ossia la quinta vestigia di One For All. Padroneggiare il Blackwhip, però, non è bastato. Al termine di quest'avventura, Izuku si è reso conto che il One For All nasconde più segreti di quanti ne potesse immaginare.

Nel corso dell'episodio finale della stagione, Midoriya realizza che, oltre al Blackwhip, prossimamente acquisirà ulteriori abilità, i Quirk posseduti da coloro che detenevano il potere prima di lui. Ma non solo, un aspetto che fino a prima era avvolto dal mistero viene chiarito da All Might.

Le precedenti vestigia non erano state prescelte come successori come accaduto per Deku o Toshinori Yagi, il Quirk gli era stato trasmesso solamente per mantenerlo lontano da All For One, che da sempre lo brama per se.



Quando Deku apprende che la sua prossima abilità sarà quella appartenuta a Nana Shimura, maestra di All Might, Bakugo afferma che questo Quirk è debole. D'accordo con lui, l'ex Number One Hero svela che i precedenti possessori di One For All non erano stati scelti poiché erano i più forti, anzi, tutto il contrario.

A quanto pare, durante la sua epoca di tirannia, All For One uccideva tutte le persone in cui si risvegliava un Quirk potente, così che non potessero ereditare il One For All e minacciassero la sua egemonia. L'unicità ora in possesso di Deku, dunque, veniva trasmessa a persone che potessero portare avanti il One For All il più a lungo possibile, mantenendolo lontano dalle fauci del Re dei Villain.

Vi lasciamo all'allenamento speciale di Eri nel finale di stagione di My Hero Academia e alla fonte d'ispirazione di Mina Ashido.