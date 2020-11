My Hero Academia: 5 curiosità sul Quirk di Mirio Togata

Il Quirk di Mirio Togata è uno dei più versatili e potenti dell'universo di My Hero Academia, ma al tempo stesso anche uno dei più difficili da padroneggiare. Scopriamo tutti i segreti della Permeazione dello studente del Liceo Yuei.

Mirio Togata non è diventato uno dei "Big Three" dell'Accademia U.A. senza motivo. Il ragazzo ha lavorato duramente per poter controllare il suo Quirk, il quale vanta diversi aspetti negativi. Quando utilizza la Permeazione per passare attraverso le superfici, il giovane eroe non può vedere, sentire o respirare. Oltre a dover essere una sensazione terribile da sperimentare, Mirio perde ogni percezione del campo di battaglia, ritrovandosi in situazioni totalmente diverse da quelle che potrebbe aspettarsi.

Nascondersi al riparo sottoterra e poi attaccare gli avversari è una delle tattiche base di Mirio. Ciò potrebbe sembrare semplice, ma come spiegato nel capitolo 123, due oggetti non possono occupare lo stesso spazio allo stesso tempo. Questo provoca un'esplusione forzata del suo corpo dal terreno sotto i suoi piedi. Ma perché il ragazzo tende ad andare verso il basso? A quanto pare, la Permeazione non influisce sulla gravità, che lo spinge quindi ad andare sottoterra.

Il Quirk di Mirio richiede una notevole dose di consapevolezza per poter essere utilizzato senza rischiare la vita. Il ragazzo deve assicurarsi della tangibilità degli oggetti attraversati, così da non rischiare di restare incastrato a metà in un muro.



Purtroppo, la Permeazione si applica solamente sul corpo di Mirio, negandogli la possibilità di far diventare "inconsistenti" i suoi avversari o i suoi compagni. Questo è un grosso problema nelle missioni di salvataggio: quando il ragazzo ha salvato la piccola Eri, ha subito diversi colpi pur di proteggerla.

La Permeazione, come tanti altri poteri, è un Quirk che viene tramandato di generazione in generazione. Mirio lo ha ereditato da suo padre, ma a sua differenza si è applicato per padroneggiarlo come solamente un vero eroe sa fare. Riuscirà mai Mirio a tornare in possesso delle sue abilità? Nel frattempo, scopriamo un altro protagonista di My Hero Academia nasconde 5 segreti sul suo Quirk. Uraraka torna cheerleader in questo cosplay di My Hero Academia.