My Hero Academia 5: il passato disturbante di Shigaraki nella preview dell'episodio 23

Mentre la battaglia infervora nella città di Deika, l'anime di My Hero Academia sta portando luce sul passato dei componenti dell'Unione dei Villain. Dopo aver esplorato le origini di Himiko Toga e Jin Bubaigawara, aka Twice, nel prossimo episodio è il turno di scoprire la verità su Tomura Shigaraki.

Nel corso dell'anime, più volte agli spettatori sono state offerte delle "visioni" sul passato di Tomura. Di lui, sappiamo da sempre che è stato "adottato" sin dall'infanzia da All For One, il quale lo trovò solo e disperato in un vicolo. Mentre tutti lo ignoravano, solamente il temibile sovrano dei Villain si fece carico della sua responsabilità.

Recentemente, però, con la comparsa del Dottor Garaki, è stato rivelato che Tomura Shigaraki non si chiama così. Il suo vero nome è Tenko Shimura, un cognome che ci riporta a Nana Shimura, la maestra di All Might.

Il piccolo Tenko viveva in compagnia della sua famiglia, finché un giorno accadde un qualcosa di terribile e impensabile. Le mani presenti sul suo costume da Villain sono quelle dei suoi genitori e della sua sorellina. Ma cosa è accaduto realmente al nipote dell'ex eroina in possesso del One For All?

La nebbia intorno alla figura di Shigaraki verrà diradata nel corso dell'episodio 23 della Stagione 5, intitolato per l'appunto "Tenko Shimura: Origin". In attesa della prossima puntata, vi lasciamo al desiderio di Twice in My Hero Academia 5x22.