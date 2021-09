My Hero Academia 5: il passato di Shigaraki nelle immagini preview del prossimo episodio

L'adattamento anime di My Hero Academia ha momentaneamente messo da parte la Hero Society e gli studenti dello Yuei per approfondire l'altra faccia della medaglia. Cosa spinge i componenti dell'Unione dei Villain e cosa li ha portati a diventare i problematici criminali che sono oggi? Nel mentre, imperversa la guerra con l'Armata di Ri-Destro.

My Villain Academia, saga che andrà a chiudere la quinta stagione animata, sta portando gli spettatori a scoprire sempre più dettagli sul turbolento passato e sui motivi che spingono Tomura Shigaraki e i suoi uomini.

La prossima puntata di questo arco narrativo, la cui uscita è programmata al 18 di settembre, si focalizzerà proprio sul leader dell'Unione, colui che è stato prescelto per diventare il successore di All For One.

Intitolata "Tomura Shigaraki: Origin", questa puntata porterà il giovane Villain a recuperare la memoria. Quelli che fino a poco prima erano ricordi sbiaditi, ora appariranno chiaramente nella mente di Tomura. Come potete vedere dalle immagini in anteprima, condivise su Twitter dall'utente @Atsushi101X, nel corso della battaglia con Ri-Destro, Shigaraki avrà dei flashback sulla sua infanzia.

Cosa è successo alla sua famiglia, cosa simboleggiano le mani presenti sul suo costume da Villain e per quale motivo è stato "adottato" da All For One? Le risposte a queste domande le avremo solamente dopo la pausa che l'anime si è concesso per questa settimana.

Vi lasciamo alla video anteprima dell'episodio 23 di My Hero Academia 5 e a un bellissimo, disturbante cosplay di Himiko Toga.