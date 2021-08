My Hero Academia 5: perché Gigantomachia è così importante per All for One

Il momento degli eroi si è concluso, ora cambiano i protagonisti in My Hero Academia. Anzi, My Villain Academia dato che ormai abbiamo assistito al ritorno del gruppetto di Tomura Shigaraki. I villain dell'anime hanno ottenuto il loro importante arco narrativo che accompagnerà gli spettatori fino alla fine della stagione.

Ci sono già state nuove introduzioni e sorprese, e una di queste è sicuramente rappresentata dal mostruoso Gigantomachia. Il gigantesco essere sta mettendo in difficoltà Shigaraki e i suoi negli ultimi episodi di My Hero Academia. Ma perché Gigantomachia è così importante per All for One?

Il dottor Garaki ha spiegato come questo mostro sia diventato importante per la fazione dei villain. La sua abilità più palese è quella di diventare enorme, ma in realtà ha un potere unico, ovvero quello di poter assorbire tanti quirk col potere di All for One o con altre sperimentazioni ma senza morire o soffrire come succede a un essere umano normale. Ciò vuol dire che al suo interno possono esserci innumerevoli quirk e può essere usato come banco di prova.

Insomma, sembra essere la cavia perfetta per Garaki e All for One, che l'hanno reso inoltre un'arma distruttiva di proporzioni gigantesche. Chissà se aiuterà Shigaraki nella sua nuova sfida.