My Hero Academia 5, l'Unione dei Villain riceve una dichiarazione di guerra: perché?

Il nuovo arco narrativo della Stagione 5 di My Hero Academia è cominciato con una dichiarazione di guerra. L'Armata di Liberazione dei Superpoteri intende disfarsi dell'Unione dei Villain. Ma per quale motivo? Non avrebbero potuto collaborare contro gli Heroes?

Con My Villain Academia che ha avuto finalmente inizio, la League of Villains di Tomura Shigaraki, nel bel mezzo di una riorganizzazione interna, è stata sfidata dall'Armata di Liberazione dei Superpoteri di Ri-Destro. Scopriamo il motivo di questa cruenta battaglia Villain contro Villain.

Ri-Destro ha dato vita al Meta Liberation Army seguendo la filosofia di suo padre, Destro, un villain del passato che cercava di dare vita a un mondo senza alcuna regolamentazione sul fronte dei Quirk. Se l'obiettivo perseguito da Ri-Destro è questo, perché la sua organizzazione criminale ha deciso di distruggere l'Unione dei Villain?

Il motivo è semplice: il perfido leader è conscio che il gruppo di Tomura sta rubando notorietà alla sua Armata, ostacolando la creazione di una nuova società dei superpoteri. Inoltre, le due fazioni di Villain perseguono un obiettivo radicalmente diverso. L'erede di All For One non è così profondo come il suo "collega" Ri-Destro e il suo unico fine è quello di uccidere qualsiasi Pro Hero, e di dominare con l'uso della forza.

Per l'Unione dei Villain sembra però un'impresa impossibile, poiché il Meta Liberation Army possiede un esercito di oltre cento mila uomini. A Shigaraki e i suoi scagnozzi resta solo una speranza: il risveglio di Gigantomachia.

