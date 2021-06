My Hero Academia 5: perché Uraraka ha commesso quel gesto? Ecco i suoi veri sentimenti

Dopo undici episodi ricchi d'adrenalina, il Joint training Arc della Stagione 5 di My Hero Academia è giunto al termine. Nel corso dell'ultimo round, però, il pubblico ha assistito a un momento davvero emozionante. Scopriamo cosa è avvenuto e analizziamo il comportamento di una delle protagoniste.

Durante l'undicesimo episodio di My Hero Academia 5 è andato in scena lo scontro finale dell'esercitazione congiunta tra la Classe 1-A e la Classe 1-B. Quando la battaglia era ancora agli inizi, però, Deku ha ceduto alle provocazioni di Monoma. L'erede di All Might ha perso il controllo del suo corpo e del One For All, in cui si è risvegliato il Blackwhip, Unicità ereditata da Daigoro Banjo.

A salvare Izuku, nonché tutti gli altri partecipanti al quinto round del test, ci ha pensato Uraraka. Arrivando tempestivamente sulla scena, Ochaco ha sfruttato il suo Quirk per compiere un balzo e stringere a sé il suo compagno. Con un tenerissimo abbraccio, e il contributo di Shinso, la ragazza ha risvegliato Midoriya dal suo stato di catalessi.

Ma perché Uraraka si è precipitata da Deku? Come ben sappiamo, i due sembrano avere instaurato una sorta di romance. Tuttavia, è stata lei stessa a spiegare il motivo di tale gesto. Parlando di quanto avvenuto con Mina Ashido, anch'essa presente sul campo di battaglia, la ragazza ha affermato di essersi lanciata senza pensare.

Rossa come un peperone, Uraraka ha continuato a spiegare di essere cresciuta molto dagli eventi dell'arco dello Shie Hassaikai, in cui non era stata in grado d'intervenire. Questa volta, semplicemente Ochaco ha deciso di prendere in mano la situazione e salvare il suo amico. Ma sarà davvero così oppure in questo gesto si nasconde qualcos'altro?

My Hero Academia 5 è la seconda serie più richiesta dal pubblico statunitense. Ecco immagini e sinossi per My Hero Academia 5x12.