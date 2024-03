My Hero Academia, i 5 personaggi più belli dal punto di vista del character design

Ideare un mondo come quello di My Hero Academia ovvero pieno di individui caratterizzati da poteri unici e originali, e, di conseguenza, di moltissimi costumi e design differenti deve essere stata una vera e propria sfida per Kohei Horikoshi. Il mangaka è però riuscito a immaginare e portare su carta design molto convincenti, ed ecco i 5 migliori.

All’ultimo posto della classifica troviamo Endeavor, Enji Todoroki, uno dei migliori Heroes, diventato il Numero Uno in seguito al ritiro del grande All Might, suo eterno rivale. All’apparenza il design di Endeavor deve intimorire gli avversari, mostrando fiamme che fuoriescono dalla sua armatura, piuttosto semplice ma efficace nell’insieme, dalla sua maschera e perfino dalla barba.

In quarta posizione troviamo il Villain conosciuto come Dabi, protagonista di un’illustrazione fanmadei, spesso circondato da fiamme blu che risaltano le bruciature sulla pelle, principale tratto distintivo che contribuisce a renderlo inquietante e a trasmettere la sua interna follia guidata dalla vendetta nei confronti della famiglia che anni prima l’aveva abbandonato. Sull’ultimo gradino del podio si classifica Katsuki Bakugo, con un design esplosivo come il suo Quirk, da cui trasuda aggressività. Il particolare più rilevante sono senza dubbio i due bracciali a forma di granata, una delle trovate più spettacolari e riuscite del mangaka.

Arriviamo al design del Villain Twice, spesso paragonato, con ragione, a Deadpool della Marvel. Una maschera bianca nella parte superiore e nera nell’inferiore, che prosegue quasi a renderlo un ninja e un combattente della notte lo rende interessante e pericoloso sin dalla prima apparizione. Concludiamo con il personaggio col miglior design di tutta la serie: Hawk, uno dei migliori Pro Hero di sempre, caratterizzato da diversi tratti originali, come gli occhiali dalle lenti gialle, la giacca di pelle beige e due grandi ali rosse da cui si evince immediatamente la pericolosità nell’affrontarlo.

Per concludere, vi lasciamo al trailer della stagione 7 in cui Deku affronta Shigaraki.

