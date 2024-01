My Hero Academia, 5 Pro Heroes che avrebbero potuto battere Dark Deku

La decisione di Midoriya di allontanarsi dai compagni e dai suoi mentori, come All Might, per proteggerli dalla minaccia di All For One ha dato vita a Dark Deku, una delle versioni più apprezzate di tutta My Hero Academia. Fortunatamente sono intervenuti i suoi compagni ma se avesse proseguito su quel percorso oscuro ecco 5 Pro Heroes che lo avrebbero fermato.

In fondo alla classifica troviamo Edgeshot, ovvero Shinya Kamihara, precedentemente il Pro Hero Numero 4 in Giappone, che non avrebbe trovato molte difficoltà nel riuscire a colpire Midoriya grazie agli attacchi perforanti garantiti dal Quirk Foldabody, nonostante le difese e la resistenza garantite dalla forma Dark. Al quarto posto si posiziona Gang Orca, Kugo Sakamata, dodicesimo Pro Hero in classifica, ma non per questo un avversario facile per Deku, dato che potrebbe usare le onde ipersoniche non solo per superare le difese del protagonista ma anche per paralizzarlo, e renderlo estremamente vulnerabile nonostante la sua incredibile velocità.

In terza posizione troviamo Thirteen, Anan Kurose, Pro Hero specializzata nelle operazioni di ricerca e salvataggio, ma se serve dà anche un prezioso aiuto sul campo di battaglia. Il suo Quirk, Black Hole, le permette di ricreare l’effetto di gravità di un Buco Nero attraverso le sue dita, dal quale, quindi, nemmeno la luce può sperare di fuggire. Ciò distruggerebbe ogni difesa di Dark Deku. Proseguiamo con Star and Stripe, la Pro Hero Numero 1 degli Stati Uniti d’America, il cui vero nome era Cathleen Bate. Star and Stripe riuscirebbe senza troppe difficoltà a entrare in contatto con Deku e pronunciare il suo nome per attivare il suo Quirk, New Order e renderlo un avversario molto meno complicato da combattere, e vista la preparazione atletica e l’acutezza nell’elaborare potenti strategie, è chiaro che Cathleen avrebbe la meglio.

Infine, il Pro Hero che con più probabilità riuscirebbe a tenere testa e sconfiggere Dark Deku è Endeavor. Enji Todoroki è un combattente fenomenale, pericoloso, e deciso, tutte qualità che unite al suo Hell Flame sarebbero ampiamente sufficienti a bruciare o fermare Midoriya nella sua forma oscura. Prima di salutarci, vi lasciamo ad un’illustrazione di Dark Bakugo realizzata da un fan, e alle importanti rivelazioni su Deku nel capitolo 412 di My Hero Academia.