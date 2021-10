My Hero Academia 5 e i problemi dell'anime: una stagione sottotono?

A fine marzo fu trasmesso My Hero Academia 5x01 su Crunchyroll, il primo di una lunghissima serie che ci ha portato ad approfondire meglio i giovani protagonisti alla Yuei, con ben due archi narrativi a loro dedicati, ma anche assistere alla crescita spaventosa dei villain, in particolare quella di Tomura Shigaraki, che hanno ricevuto una saga.

Eppure questo nuovo ciclo di episodi è sembrato leggermente sottotono rispetto alle altre. Quali sono stati i problemi principali di My Hero Academia stagione 5? L'apertura con un filler, ormai una tradizione per Studio BONES, è stata sì carina ma forse ridondante visto il tempo dedicato all'ultimo arco narrativo. Anche l'inserimento di un altro filler nella seconda parte di stagione è sembrato un po' inconcludente e, per quanto simpatico, al di fuori dell'evoluzione della trama, specie se poi va a togliere spazio a eventi più importanti.

È seguito poi un arco narrativo interessante tra 1-A e 1-B che ha avuto lo scopo di far tornare Shinso, approfondire i ragazzi della seconda sezione, sempre messi in ombra dai rivali, ma soprattutto di mostrare la nuova realtà del One for All. Tuttavia questa fase ha mancato un po' di mordente e, seppur carina, non è riuscita a tenere sempre alta l'attenzione.

La scelta poi di scambiare i due archi narrativi del tirocinio con Endeavor e di My Villain Academia ha sì avuto un senso per quanto riguarda la proposta di My Hero Academia: World Heroes Mission, ma ha avuto anche l'effetto di smorzare il tentativo di arginare la guerra dei villain che verrà. Infine, la saga di My Villain Academia tanto attesa è stata ridotta, specie nella presentazione di Detnerat e di Yotsubashi. Insomma, tanti piccoli difetti che non hanno fatto apprezzare la quinta stagione di My Hero Academia come le altre, pur posizionandosi su un buon livello per un anime shonen.

Studio BONES dovrà certamente fare di tutto per tenere alta la tensione durante la sesta importantissima stagione di My Hero Academia.